Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden eine Prämie

Die Consorsbank bietet Neukunden aktuell eine befristete Prämienaktion mit einer maximalen Auszahlung von bis zu 250 Euro an.

Nach Angaben der Consorsbank erhalten Interessenten 200 Euro Prämie, wenn sie ein Girokonto neu eröffnen, regelmäßig einen monatlichen Geldeingang von mindestens 1.500 Euro nachweisen und der werblichen Kommunikation zustimmen.

Für die Eröffnung eines zusätzlichen Depots innerhalb von vier Wochen nach der Kontoeröffnung werden weitere 50 Euro gutgeschrieben. Beide Beträge fließen laut Bankangaben in mehreren Teilzahlungen auf das neu eingerichtete Konto.

Girokonto mit Prämie und Konditionen im Überblick

Das Girokonto wird laut Consorsbank für Kunden unter 31 Jahren generell kostenlos geführt. Für alle anderen entfällt die Kontoführungsgebühr ebenfalls, wenn mindestens 700 Euro monatlich eingehen.

Neukunden können zudem zwischen einer kostenlosen girocard und einer Kreditkarte wählen. Mit der Visa Card Gold oder der Credit Card Gold Light sind weltweit kostenlose Bargeldabhebungen möglich, wie die Bank mitteilt.

Die Prämienauszahlung erfolgt laut Bank in Teilbeträgen zu je 50 Euro, bis der volle Bonus erreicht ist. Die Aktion gilt nur für Eröffnungen eines ersten Girokontos und Depots bei der Consorsbank. Die Teilnahme setzt eine aktive Nutzung des Kontos und den Beginn eines ETF-Sparplans über das neue Depot voraus.

