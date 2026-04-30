crash-Deal im Telekom-Netz für 10 Euro startet jetzt mit 30 GB

Der Mobilfunkanbieter crash bietet ab sofort einen neuen 30-GB-Tarif im Telekom-5G-Netz für monatlich 9,99 Euro an.

Der neue Tarif umfasst laut Anbieter eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie 30 GB Datenvolumen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s. Zusätzlich sind EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Call enthalten. Auch die Nutzung per eSIM wird unterstützt.

30-GB-Allnet-Flat im Telekom-Netz ohne Anschlusspreis

Laut crash entfällt bei dem Angebot mit zweijähriger Laufzeit zudem der übliche Anschlusspreis. Kunden können den Vertragsbeginn flexibel festlegen und diesen bis zu 70 Tage in die Zukunft verschieben.

Die wichtigsten Tarifdetails:

30 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

9,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

eSIM und EU-Roaming inklusive

Zum Crash-Tarif →

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