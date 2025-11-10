Tarife

Crash startet 100 GB Singles-Day-Tarif für 11,99 € mtl.

Crash bewirbt zum Singles Day eine monatlich kündbare 100-GB-Allnet-Flat im Vodafone-5G-Netz für 11,99 €.

Der Tarif bietet laut Anbieter 100 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz von Vodafone sowie eine Telefonie- und SMS-Flat. Enthalten sind EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Call. E-SIM wird unterstützt und ein flexibler Vertragsbeginn ist vorgesehen. Der einmalige Anschlusspreis beträgt 9,99 €.

Zusätzlich nennt der Anbieter einen kostenlosen Probemonat für den Magazindienst Readly. Danach kostet die Option 9,99 € pro Monat und ist monatlich kündbar. Die reguläre Grundgebühr des Tarifs wird mit 34,99 € angegeben, die Aktion reduziert auf 11,99 € pro Monat.

Singles-Day-Tarif Kernpunkte

  • 100 GB 5G im Vodafone-Netz, bis 50 Mbit/s
  • Allnet-/SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE/WLAN-Call
  • Monatlich kündbar, 11,99 € mtl., 9,99 € Anschluss
  • Readly 1 Monat gratis, danach 9,99 € mtl., monatlich kündbar

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

