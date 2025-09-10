crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
Crash startet ein neues Mobilfunkangebot im Vodafone 5G-Netz. Die Aktion richtet sich an Kunden, die eine monatlich kündbare Allnet-Flat suchen.
Die Aktion umfasst eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone 5G-Netz für 6,99 Euro pro Monat, nach Unternehmensangaben reduziert von 19,99 Euro. Das Angebot enthält Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming, unterstützt VoLTE und WLAN Call und kann optional über eSIM genutzt werden.
Ein flexibler Vertragsbeginn wird laut Angaben von Crash ermöglicht, und der Tarif ist monatlich kündbar. Der Anschlusspreis wird mit 0 Euro angegeben.
Details zur Crash Allnet Flat 20GB im Vodafone 5G-Netz
- 20 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz
- Telefonie- und SMS-Flatrate
- Vodafone-Netz
- Flat EU-Roaming
- VoLTE & WLAN Call
- eSIM möglich
- Flexibler Vertragsbeginn
- Monatlich kündbar
- 6,99 €/Monat statt 19,99 €/Monat
- 0 € Anschlusspreis
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
