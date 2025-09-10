Tarife

crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB

Autor-Bild
Von
|
Crash Tarife

Crash startet ein neues Mobilfunkangebot im Vodafone 5G-Netz. Die Aktion richtet sich an Kunden, die eine monatlich kündbare Allnet-Flat suchen.

Die Aktion umfasst eine Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone 5G-Netz für 6,99 Euro pro Monat, nach Unternehmensangaben reduziert von 19,99 Euro. Das Angebot enthält Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming, unterstützt VoLTE und WLAN Call und kann optional über eSIM genutzt werden.

Ein flexibler Vertragsbeginn wird laut Angaben von Crash ermöglicht, und der Tarif ist monatlich kündbar. Der Anschlusspreis wird mit 0 Euro angegeben.

Details zur Crash Allnet Flat 20GB im Vodafone 5G-Netz

  • 20 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz
  • Telefonie- und SMS-Flatrate
  • Vodafone-Netz
  • Flat EU-Roaming
  • VoLTE & WLAN Call
  • eSIM möglich
  • Flexibler Vertragsbeginn
  • Monatlich kündbar
  • 6,99 €/Monat statt 19,99 €/Monat
  • 0 € Anschlusspreis

Zu den Crash-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
Weitere Neuigkeiten
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör
Apple Watch: Neue Funktionen und Watchfaces für watchOS 26
in Firmware und OS
Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen
in Wearables
Bunq
Bunq feiert 10-jähriges Jubiläum und erreicht 20 Millionen Nutzer
in Fintech