Crash startet neues 5G-Angebot für 6,99 Euro im Monat

Die Klarmobil-Marke „Crash“ bietet ab sofort eine 5G-Allnet-Flat im Vodafone-Netz zum monatlichen Preis von 6,99 Euro an.

Laut Anbieter umfasst der Tarif ein monatliches Datenvolumen von 20 Gigabyte bei einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im 5G-Netz. Neben der Internetnutzung sind unbegrenzte Telefonate und SMS inklusive. Das Angebot gilt ausschließlich im Vodafone-Netz und ist laut Crash jederzeit monatlich kündbar.

Details zum neuen 5G-Tarif von Crash

Der Anbieter hebt hervor, dass Kunden keine Anschlussgebühr zahlen und der Vertragsbeginn flexibel wählbar ist. Funktionen wie VoLTE, WLAN Call sowie die Nutzung einer eSIM werden unterstützt. Der reguläre Preis des Tarifs liegt laut Crash bei 19,99 Euro, die aktuelle Aktion reduziert die monatlichen Kosten damit um 13 Euro.

Leistungsübersicht im Überblick:

20 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz von Vodafone

Telefon- und SMS-Flat im Vodafone-Netz

EU-Roaming inklusive

Kosten: 6,99 Euro pro Monat

Monatlich kündbar, ohne Anschlussgebühr

Optionale eSIM und flexibler Vertragsstart

