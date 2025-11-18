Crash startet Telekom-Aktion zur Black Week

Crash startet zur Black Week mit neuen Telekom-Tarifen ab 8,99 Euro im Monat.

Der Mobilfunkanbieter crash hat laut eigenen Angaben zum Beginn der Black Week drei neue Tarife im Telekom-Netz gestartet. Das Angebot umfasst Allnet-Flats mit 30, 75 oder 100 Gigabyte Datenvolumen, die jeweils 5G-Geschwindigkeiten bis 50 Mbit/s nutzen. Die monatlichen Kosten liegen bei 8,99 Euro, 12,99 Euro und 16,99 Euro. Für keinen der Tarife fällt ein Anschlusspreis an.

Alle Angebote gelten für eine Laufzeit von 24 Monaten und beinhalten neben einer Telefon- und SMS-Flat auch EU-Roaming. Zudem unterstützen sie VoLTE, WiFi-Calling und eSIM. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden, wodurch sich die Aktivierung an den persönlichen Bedarf anpassen lässt.

Details zu Leistungen und Zusatzangeboten

Laut crash ist die Mitnahme einer bestehenden Rufnummer grundsätzlich kostenlos, ausgenommen sind Kunden, die bereits einen klarmobil-Tarif im Telekom-Netz nutzen. Zusätzlich erhalten Neukunden drei Monate waipu.tv Comfort gratis. Danach kostet die Option 4,99 Euro monatlich und kann jederzeit gekündigt werden.

Kernpunkte der Aktion:

Telekom-Netz mit 5G bis 50 Mbit/s

30 GB, 75 GB oder 100 GB Datenvolumen ab 8,99 €

8,99 € 0 € Anschlusspreis bei allen Tarifen

Drei Monate waipu.tv Comfort gratis

Flexible Vertragsaktivierung möglich

Zum Crash-Tarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.