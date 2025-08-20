Mobilität

Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“

Autor-Bild
Von
|

Cupra hat viel für die IAA 2025 in München geplant und neben dem Raval, einem preiswerteren Elektroauto und Pendant zum elektrischen Polo von VW, gibt es vor Ort auch ein ganz neues Showcar. Das Konzept wird sich Cupra Tindaya nennen.

Das ist aber keine Anspielung auf die Tinder-Jugend, sondern der Name eines Vulkanbergs auf Fuerteventura. Mit diesem Konzeptauto möchte Cupra aber nicht nur einfach so ein Konzept zeigen, es ist auch eine „mutige Vision für die Zukunft“.

Der Cupra Tindaya bringt nicht nur „spannende Innovationen“ mit, er ist laut Cupra auch eine Preview für die zukünftige Designsprache der Marke. Unklar ist bisher, ob das ein reines Showcar bleiben soll oder ob da irgendwann eine Serienversion folgt.

Volkswagen Id. Gti Concept

Stellantis greift den VW ID.3 von Volkswagen an

Stellantis wird uns im Rahmen der IAA 2025 in München ein neues Elektroauto von Leapmotor zeigen, den B05. Wie Autocar…

20. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones
Apple Watch Series 10 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 könnte eine große Neuerung mitbringen
in Wearables
Volkswagen Id. Gti Concept
Stellantis greift den VW ID.3 von Volkswagen an
in Mobilität