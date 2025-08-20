Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“

Cupra hat viel für die IAA 2025 in München geplant und neben dem Raval, einem preiswerteren Elektroauto und Pendant zum elektrischen Polo von VW, gibt es vor Ort auch ein ganz neues Showcar. Das Konzept wird sich Cupra Tindaya nennen.

Das ist aber keine Anspielung auf die Tinder-Jugend, sondern der Name eines Vulkanbergs auf Fuerteventura. Mit diesem Konzeptauto möchte Cupra aber nicht nur einfach so ein Konzept zeigen, es ist auch eine „mutige Vision für die Zukunft“.

Der Cupra Tindaya bringt nicht nur „spannende Innovationen“ mit, er ist laut Cupra auch eine Preview für die zukünftige Designsprache der Marke. Unklar ist bisher, ob das ein reines Showcar bleiben soll oder ob da irgendwann eine Serienversion folgt.