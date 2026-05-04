Mobilität

Cupra erklärt: Darum gibt es keine auffälligen Farben

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Cupra setzt zwar auf ein sehr auffälliges Design, was eine gewisse Zielgruppe auf dem Markt ansprechen soll, die gerne mit ihrem Auto auf sich aufmerksam macht, aber die Farben bei Cupra sind bisher dann doch erstaunlich zurückhaltend.

Das hat einen guten Grund, so Francesca Sangalli von Cupra bei Autocar, denn es gehört zum Design der Marke. Dunkle und dezente Farben, und vor allem matte Farben, sind die DNA von Cupra, es „wird niemals einen roten Cupra geben“.

Auch Farben wie Gelb und Co. sind für Cupra keine Option, sowas überlässt man „Marken wie Ferrari“, da sei deren Markenidentität, nicht die von Cupra. Die VW-Marke ist auch so auffällig genug und man muss auch sagen, dass das Kupfer, was ja auch zur DNA gehört, gar nicht gut zu Farben wie Rot oder Gelb passen würde.

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3. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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