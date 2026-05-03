Tesla möchte diesen Monat ein neues Elektroauto zeigen

Wenn man es ganz genau nimmt, dann wäre die Ankündigung des Roadster 2.0 nicht neu, denn das Elektroauto von Tesla wurde schon 2017 gezeigt. Doch mit Blick auf das 10. Jubiläum der Ankündigung, dürfte sich sehr viel getan haben.

Der neue Roadster soll nicht mehr viel mit dem ersten Roadster zu tun haben, den ihr im Beitrag sehen könnt und bei dem man die 100 km/h in 1,9 Sekunden, 400 km/h Spitzengeschwindigkeit und 1.000 km Reichweite versprach. Ja, Elon Musk tat damals das, was er sehr gut kann, er verspricht, was er eigentlich nicht liefern kann.

Die finale Ankündigung des neuen Tesla Roadster, der zeigen sollte, was Tesla kann (das erste Elektroauto vor dem Model S war auch ein Roadster), wurde daher mit der Zeit zum Witz. Aktueller Stand: Wir sehen den neuen Tesla Roadster im Mai.

Es würde mich aber nicht wundern, wenn der Mai kommt und geht und Elon Musk von Juni, Juli und irgendwann von 2027 spricht. Das Ende des Tesla Model S zeigt immerhin, dass solche Modelle a) noch nie besonders wichtig für Tesla waren und b) mit Blick auf die autonome Strategie jetzt gar keine große Rolle mehr spielen.

Aber das ist der Stand des Tesla Roadster 2.0 und ich bin gespannt, wann wir ihn wirklich mal sehen werden und was am Ende von der großen Ankündigung bleibt.