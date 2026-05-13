Amazon äußert sich zum Smartphone-Comeback

Plant Amazon nach vielen Jahren wieder ein eigenes Smartphone? Vor ein paar Wochen gab es ein Gerücht zum Projekt „Transformer“, bei dem davon die Rede war.

Doch was ist dran? Hardware-Chef Panos Panay wurde diese Frage jetzt von der Financial Times gestellt und seine Antwort war sehr schwammig. Es gibt kein klares Ja, aber auch kein klares Nein. Hier ist seine Aussage auf die Frage im Interview:

Ich glaube, Ihre Frage lautet ganz klar: Streben wir die Entwicklung eines Smartphones an? Viele wollen, dass ich mit „Nein“ antworte, aber viele wollen auch, dass ich mit „Ja“ antworte – das verstehe ich. Hier ist meine Sichtweise: Es ist nicht unbedingt so, dass wir ein Smartphone entwickeln wollen, nein. Es ist eine knifflige Frage. Wenn ich ganz klar „Nein“ sage, wäre das zwar korrekt, aber ich halte das auch für irreführend.

Es ist kein Dementi, aber es ist auch keine Bestätigung. Ich lese hier zwei mögliche Optionen heraus. Entweder Amazon experimentiert noch damit und ist ganz früh in der Entwicklung und will nichts dazu sagen, oder es ist kein Smartphone, wie man es sich im klassischen Sinne vorstellt. Daher auch der Projektname „Transformer“.

Das Smartphone wird in dieser Form bleiben, aber es durchläuft auch gerade eine KI-Transformation und für mich klingt es so, als ob Amazon überlegt, ob man hier wieder einsteigen kann und ob man ein passendes Konzept für ein Gerät findet.

Amazon plant viele neue Geräte rund um KI, auch welche, die es bisher noch nicht gibt, ob aber ein neues Smartphone in die finale Phase geht, ist offen. Klingt für mich so, als ob man daran arbeitet, aber noch keine Entscheidung getroffen hat.