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1822direkt startet neue Girokontoprämie – 125 Euro extra

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1822direkt

Die 1822direkt bietet ab heute eine Girokontoaktion mit bis zu 225 Euro Gesamtprämie für Neukunden an.

Neukunden können im Zeitraum vom 13.05.2026 bis 22.06.2026 das GiroDirekt Konto eröffnen und erhalten eine Grundprämie von 100 Euro. Zusätzlich werden 25 Euro gewährt, wenn eine Visa-Kreditkarte beantragt und genutzt wird. Über ein Empfehlungsprogramm sind laut Angaben weitere bis zu 100 Euro möglich.

Für die Auszahlung der Prämien gelten verbindliche Nutzungsbedingungen. In den ersten drei Monaten nach Erhalt der Karten sind jeweils mindestens drei Kartenzahlungen pro Monat erforderlich. Bargeldabhebungen zählen nicht. Außerdem muss einer werblichen E-Mail Kommunikation innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung zugestimmt werden.

Bedingungen und Ablauf der Prämienauszahlung beim GiroDirekt

  • Zeitraum der Kontoeröffnung 13.05.2026 bis 22.06.2026
  • Mindestens drei Kartenzahlungen monatlich
  • Werbeeinwilligung erforderlich
  • Auszahlung im November 2026

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt GiroDirekt →

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