Google „denkt den Laptop komplett neu“

Der König ist tot, lange lebe der König, wie es Google sicher bezeichnen würde, denn die Chromebooks sind am Ende angelangt, mit dem „Googlebook“ hat man diese Woche aber direkt das nächste Kapitel für die Laptop-Zukunft vorgestellt.

Google bringt „das beste von Android und Chrome OS“ zusammen und vereint die Stärken. Also eine große Auswahl an Apps und Diensten (Android) und ein Browser (Chrome OS) in einer Plattform, bei der die Gemini Intelligence im Fokus steht.

Dieser Schritt ist seit Monaten, nein seit Jahren, bekannt und wir wissen, dass man Android als Basis für die Laptops der Zukunft gewählt hat. Das Googlebook soll „den Laptop komplett neu denken“. Es sei mehr ein „Intelligent System“ als ein „Operating System“ und passend dazu wird es auch „Premium-Hardware“ geben.

Partner wie Acer, ASUS, Dell, HP und Lenovo arbeiten derzeit an Googlebooks (ein komischer Name meiner Meinung nach), Google selbst wollte keinen neuen Laptop bestätigen, laut Gerüchten könnte aber einer kommen. Googlebooks erkennt man übrigens direkt an einer leuchtenden LED-Leiste in den Farben des Google-Logos.

Googlebook ist also Chromebook 2.0, aber mit Android im Kern und Gemini im Fokus bei der Entwicklung. Interessant ist, dass Google seinen eigenen Namen und nicht den des Browsers in den Fokus rückt, das wird nicht allen Partnern gefallen.

Die entsprechende Homepage ist bereits online, liefert jedoch nur wenige Details. Diese soll es aber bald geben, denn „ab Herbst 2026“ kommen die ersten Produkte.