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Samsung legt Datum für Sommer-Neuheiten fest

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Samsung könnte ein recht großes Unpacked-Event diesen Sommer geplant haben, neben dem Samsung Galaxy Z Fold 8 und Samsung Galaxy Z Flip 8 wird auch mit dem Samsung Galaxy Z „Wide“ gerechnet, einem ganz neuen Fold-Formfaktor.

Darüber hinaus soll es die Samsung Galaxy Watch 9-Reihe geben und wir sehen wohl eine erste Preview für die smarte Brille, die man mit Google und Qualcomm entwickelt. Glaubt man Seoul Economiy Daily, dann gibt es schon ein Datum.

Samsung Unpacked Event im Juli

Samsung wird die Neuheiten demnach am 22. Juli in London vorstellen, man scheint sich also tatsächlich aktiv gegen die USA als Ort entschieden zu haben, was im Sommer der bevorzugte Ort für die Galaxy-Neuheiten bei Samsung war.

Neue Foldables, eine smarte Brille, smarte Uhren, One UI 9 und ganz viel KI, damit ist im Sommer bei Samsung zu rechnen. Von offizieller Seite hat sich Samsung bisher noch nicht dazu geäußert, das wird auch noch ein paar Wochen dauern.

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13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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