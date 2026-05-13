Mobilität

Google Maps wird zum DB-Ticketshop und erhält mehr Echtzeitdaten

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Deutsche Bahn 2

Die DB Regio AG erweitert gemeinsam mit Google Maps die Kooperation um Ticketkauf und Echtzeitdaten in der Routenplanung.

Die Zusammenarbeit ermöglicht künftig in Google Maps integrierte Kaufbuttons für DB-Tickets sowie präzisere Reiseinformationen durch Echtzeitdaten aus dem Regionalverkehr. Nutzer sollen Wege zwischen Verkehrsmitteln einfacher vergleichen und direkt buchen können, teilt die Bahn mit.

Google Maps integriert DB-Ticketkauf und Echtzeitdaten im Nahverkehr

Laut DB Regio Vorstandsvorsitzendem Harmen van Zijderveld soll der direkte Ticketkauf ohne Umwege die Nutzung vereinfachen und die Echtzeitdarstellung der Züge die Planung verbessern. Google Maps Partner Manager Timo Rang betont den leichteren Zugang zu präzisen Echtzeitdaten und die Stärkung klimafreundlicher Mobilität.

Die DB Regio AG knüpft an eine seit August 2020 bestehende Kooperation mit Google und der DB Fernverkehr AG an. Zum Start sollen mehr als die Hälfte der Regionalverkehre bereits Echtzeitdaten liefern.

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Dann bitte in Google Maps eine saubere Trennung zwischen Regional- und Fernverkehrszügen einbauen. Oft genug will ich Dank D-Ticket eine Strecke nur per Regionalbahnen fahren, bekomme aber stattdessen Strecken mit IC/EC zur Auswahl…

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