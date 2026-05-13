Mobilität

Shell senkt Schnellladepreise auf 0,39 €/kWh – für nur 5 Tage

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Shell

Elektroautofahrer aufgepasst: Das Unternehmen Shell reduziert über Himmelfahrt die Schnellladepreise bundesweit.

Shell senkt vom 13. bis 17. Mai die Preise an eigenen Schnell- und Ultraschnellladesäulen. Die Nutzung erfolgt über Shell-App oder Ladekarte. Im Zeitraum zwischen 09:00 und 17:00 Uhr zahlen Privatkunden 0,39 Euro pro kWh.

Das Unternehmen verweist auf eine erhöhte Reisetätigkeit rund um das verlängerte Wochenende. Ziel sei es laut Unternehmensangaben, planbares und kostengünstiges Laden zu ermöglichen. Zusätzlich können Transaktions- oder Blockiergebühren anfallen.

Günstiges Schnellladen an Shell Recharge Standorten im Aktionszeitraum

Konditionen im Überblick

  • 0,39 Euro pro kWh Standardtarif
  • 0,29 Euro pro kWh mit e-Deal-Abo
  • Zeitraum 13. bis 17. Mai 2026
  • 09:00 bis 17:00 Uhr täglich
  • Bundesweit an Shell Recharge Schnellladern

Ich halte die zeitlich begrenzte Preisaktion für ein deutliches Signal im Wettbewerb der Schnellladeanbieter und sehe darin vor allem einen Versuch, die Auslastung an stark frequentierten Reisetagen zu erhöhen.

VW kündigt 39-Cent-Ladetarif für über 150.000 Ladepunkte an

Die Volkswagen Group kündigt für den neuen ID. Polo einen integrierten Ladetarif für öffentliche AC-Ladesäulen an. Laut Giovanni Palazzo, CEO…

30. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Dom 🌀
    sagt am

    Also auch weiterhin nur mit App.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Dom ⇡

      Wie geschrieben, Laden mit Shell Recharge Ladekarte oder Shell App

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Shell senkt Schnellladepreise auf 0,39 €/kWh – für nur 5 Tage
Weitere Neuigkeiten
Samsung legt Datum für Sommer-Neuheiten fest
in Events
1822direkt
1822direkt startet neue Girokontoprämie – 125 Euro extra
in Fintech
Deutsche Bahn 2
Google Maps wird zum DB-Ticketshop und erhält mehr Echtzeitdaten
in Mobilität
Mazda setzt wieder alles auf den Verbrenner
in Mobilität
Spotify Logo Header
Spotify verschenkt Premium für 3 Monate
in Schnäppchen
Schufa
SCHUFA erweitert Login um Multi-Faktor-Authentifizierung
in Gesellschaft
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn lockt Familien mit Sommerurlaub-Pauschalpreis
in Mobilität
Rabattwoche startet: Amazon senkt Preise auf Alltagsprodukte
in Schnäppchen
Das ist die neue Gemini Intelligence von Google
in Firmware und Updates
Jaguar Type 01: Die elektrische Zukunft hat einen Namen
in Mobilität