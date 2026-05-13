Shell senkt Schnellladepreise auf 0,39 €/kWh – für nur 5 Tage

Elektroautofahrer aufgepasst: Das Unternehmen Shell reduziert über Himmelfahrt die Schnellladepreise bundesweit.

Shell senkt vom 13. bis 17. Mai die Preise an eigenen Schnell- und Ultraschnellladesäulen. Die Nutzung erfolgt über Shell-App oder Ladekarte. Im Zeitraum zwischen 09:00 und 17:00 Uhr zahlen Privatkunden 0,39 Euro pro kWh.

Das Unternehmen verweist auf eine erhöhte Reisetätigkeit rund um das verlängerte Wochenende. Ziel sei es laut Unternehmensangaben, planbares und kostengünstiges Laden zu ermöglichen. Zusätzlich können Transaktions- oder Blockiergebühren anfallen.

Günstiges Schnellladen an Shell Recharge Standorten im Aktionszeitraum

Konditionen im Überblick

0,39 Euro pro kWh Standardtarif

0,29 Euro pro kWh mit e-Deal-Abo

Zeitraum 13. bis 17. Mai 2026

09:00 bis 17:00 Uhr täglich

Bundesweit an Shell Recharge Schnellladern

Ich halte die zeitlich begrenzte Preisaktion für ein deutliches Signal im Wettbewerb der Schnellladeanbieter und sehe darin vor allem einen Versuch, die Auslastung an stark frequentierten Reisetagen zu erhöhen.