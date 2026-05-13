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Volkswagen: Der erste Elektro-GTI hat ein Datum

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Volkswagen plant den ersten vollelektrischen GTI und hat uns heute ein Datum für die Ankündigung des VW ID Polo GTI verraten. Am 15. Mai, also diesen Freitag, um 13 Uhr wird das Elektroauto vorgestellt. Mal schauen, ob wir dann auch direkt den möglichen Clubsport sehen. Basis ist der kürzlich vorgestellte VW ID Polo.

Nach dem VW ID Polo GTI werden wir später in diesem Jahr übrigens auch noch den VW ID.3 GTI sehen, denn das GTX-Branding ist offiziell tot. Neben etwas mehr Leistung werden die GTI-Modelle vermutlich auch einen Fake-Sound und einige eine Fake-Gangschaltung bekommen, damit diese mehr „Emotionen“ wecken.

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13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Auf Fake-Mist kann ich (wie überall im Leben) gerne verzichten. Muss man eigentlich jeden Blödsinn kopieren? Ja, Hyundai hat‘s beim Ioniq 5N erfunden, einige finden es lustig, ich hingegen überhaupt nicht. Ordentlich Drehmoment, knackiges Fahrwerk und gut is. So stelle ich mir einen elektrischen GTI vor. Sagt einer, der zumindest schon zweimal im Leben einen hatte (Einser und Sechser).

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