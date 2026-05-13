Volkswagen: Der erste Elektro-GTI hat ein Datum

Volkswagen plant den ersten vollelektrischen GTI und hat uns heute ein Datum für die Ankündigung des VW ID Polo GTI verraten. Am 15. Mai, also diesen Freitag, um 13 Uhr wird das Elektroauto vorgestellt. Mal schauen, ob wir dann auch direkt den möglichen Clubsport sehen. Basis ist der kürzlich vorgestellte VW ID Polo.

Nach dem VW ID Polo GTI werden wir später in diesem Jahr übrigens auch noch den VW ID.3 GTI sehen, denn das GTX-Branding ist offiziell tot. Neben etwas mehr Leistung werden die GTI-Modelle vermutlich auch einen Fake-Sound und einige eine Fake-Gangschaltung bekommen, damit diese mehr „Emotionen“ wecken.