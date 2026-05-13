Spotify verschenkt Premium für 3 Monate
Spotify bietet neuen Nutzern derzeit drei Monate Premium Individual kostenlos an und verlangt danach 12,99 Euro pro Monat.
Das Angebot gilt ausschließlich für Nutzer, die Premium bislang noch nicht ausprobiert haben, und ist bis zum 22. Juni 2026 gültig.
Spotify Premium Angebot und Funktionen im Überblick
Laut Unternehmensangaben umfasst Spotify Premium mehrere Funktionen, die das Hörerlebnis erweitern.
Vorteile im Überblick
- Werbefreies Musikhören ohne Unterbrechungen
- Offline-Wiedergabe nach Download
- Höhere Audioqualität bis 320 kbps
- Freie Songauswahl ohne Shuffle-Zwang
- Unbegrenztes Überspringen von Titeln
Ich halte das Angebot für ein typisches Einstiegsmodell im Streamingmarkt, das vor allem neue Nutzer ansprechen soll und klar auf die Umwandlung in ein zahlendes Abo ausgelegt ist.
Um das Abo zu kündigen, muss man sich im Spotify-Konto einloggen und den Anweisungen auf der Konto-Seite folgen oder hier klicken und die Anweisungen befolgen.
in Gesellschaft
in Mobilität
in Schnäppchen
in Firmware und Updates
in Mobilität
in Mobilität
in Firmware und Updates
in Firmware und Updates
in Mobilität
in Smartphones