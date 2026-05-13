Spotify verschenkt Premium für 3 Monate

Spotify bietet neuen Nutzern derzeit drei Monate Premium Individual kostenlos an und verlangt danach 12,99 Euro pro Monat.

Das Angebot gilt ausschließlich für Nutzer, die Premium bislang noch nicht ausprobiert haben, und ist bis zum 22. Juni 2026 gültig.

Spotify Premium Angebot und Funktionen im Überblick

Laut Unternehmensangaben umfasst Spotify Premium mehrere Funktionen, die das Hörerlebnis erweitern.

Vorteile im Überblick

Werbefreies Musikhören ohne Unterbrechungen

Offline-Wiedergabe nach Download

Höhere Audioqualität bis 320 kbps

Freie Songauswahl ohne Shuffle-Zwang

Unbegrenztes Überspringen von Titeln

Ich halte das Angebot für ein typisches Einstiegsmodell im Streamingmarkt, das vor allem neue Nutzer ansprechen soll und klar auf die Umwandlung in ein zahlendes Abo ausgelegt ist.

Um das Abo zu kündigen, muss man sich im Spotify-Konto einloggen und den Anweisungen auf der Konto-Seite folgen oder hier klicken und die Anweisungen befolgen.