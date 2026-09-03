Cyberpunk 2 macht Fortschritte: Entwickler nennen neue Zahlen

CD Projekt Red hat den Fokus aktuell zwar komplett auf Witcher gelegt, denn 2026 kommt ein Remaster von The Witcher 3, 2027 kommt eine neue Erweiterung und 2028 dann The Witcher 4, aber man hat ja mittlerweile noch eine sehr große Marke.

Mit 40 Millionen verkauften Einheiten ist Cyberpunk 2077 (übrigens 15 Millionen haben das DLC gekauft) heute ein sehr erfolgreiches Spiel. Und Cyberpunk 2 ist seit einer Weile in Entwicklung, auch wenn es noch sehr viele Jahre dauern dürfte.

Aber das Projekt macht Fortschritte und das Team wächst, von 163 Personen im Frühjahr ist es auf 184 Personen im Sommer gewachsen. Der Großteil (über 500 Entwickler) sitzen an The Witcher 4, dieses Level haben wir noch nicht erreicht.

Meine Vermutung ist aber, dass Cyberpunk 2 noch vor 2030 und vor The Witcher 5 und The Witcher 6 (beide bestätigt) geplant ist. Unklar ist, welche Generation an Konsolen man anpeilt, das könnte allerdings (erneut) ein Cross-Gen-Titel werden.

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