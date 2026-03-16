PlayStation 5 Pro: PSSR 2.0 ist da (und Cyberpunk 2077 ist mit dabei)

Das erste Spiel mit dem „aktualisierten PSSR“ (oder PSSR 2.0, wie es viele nennen) war das neue Resident Evil, aber das war nur der Anfang. Ab heute wird ein Update für die PlayStation 5 Pro verteilt, welches die Option für weitere Spiele mitbringt.

Mit dabei sind Silent Hill f, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds, Alan Wake II und Control. Crimson Desert wird PSSR 2.0 übrigens auch direkt am 19. März zum Launch unterstützen. Weitere Spiele sollen laut Sony zeitnah folgen.

Cyberpunk 2077 bekommt PSSR 2.0

Zwei Titel hat man heute direkt bestätigt, nämlich Assassin’s Creed Shadows und Cyberpunk 2077. Ich wünsche mir seit Monaten, weil ich einen neuen Durchlauf starten wollte, dass Cyberpunk endlich für die PS5 Pro optimiert wird und jetzt gibt es auch noch direkt PSSR 2.0. Das werde ich jetzt abwarten und dann starten.

Das neue PSSR kann man in den Einstellungen aktivieren und deaktivieren, falls es bei euch beispielsweise noch zu Fehlern kommt. Laut Sony werden die „meisten“ neuen PS5-Spiele mit PSSR 2.0 kommen – hoffentlich auch GTA 6 im Herbst.

PSSR steht für PlayStation Spectral Super Resolution und ist die Upscaling-Technik von Sony und AMD, die exklusiv auf der PlayStation 5 Pro verfügbar ist. Aber auch Version 2.0 ist nur der Anfang, Sony und AMD werden in Zukunft daran festhalten.