Unterhaltung

Cyberpunk: Zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie hat ein Datum

Oliver Schwuchow
Von

Cyberpunk 2077 ist mittlerweile nicht nur ein erfolgreiches Spiel für CD Projekt Red geworden, man schaffte es damit eine Marke aufzubauen. Inklusive einer Serie bei Netflix, die sich Edgerunners nennt und die ich hier letztes Jahr empfohlen habe.

Die Serie war durchaus beliebt bei Netflix und so gab man direkt eine zweite Staffel auf Auftrag. Heute hat man einen neuen Teaser dafür veröffentlicht und verraten, dass es am 20. Oktober bei Netflix losgeht. Ein Trailer dürfte auch bald folgen.

Was mir an der Serie besonders gut gefällt: Die Staffeln sind abgeschlossen. Diese zweite Staffel erzählt also eine neue Geschichte, die man dann nach 10 Folgen auch beenden wird, wie bei der ersten Staffel. Sowas mag ich, denn in der heutigen Zeit gibt es viel zu viele Serien, die immer wieder offen mit Cliffhangern enden.

Unterhaltung · 21. August 2026

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