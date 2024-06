Cyberpunk 2077 ist abgeschlossen: Der Nachfolger rückt in den Fokus

CD Projekt Red hat zwar immer wieder betont, dass man sich auf das Ende von Cyberpunk 2077 zubewegt und Phantom Liberty das Finale sein wird, aber einige hatten vielleicht die Hoffnung, dass man weiter an diesem Spiel arbeiten wird.

Doch dem ist nicht so, wie man im Geschäftsbericht der Entwickler sieht. Während Anfang 2024 noch 17 Entwickler für Cyberpunk 2077 zuständig waren, so arbeitet mittlerweile keiner mehr daran. Cyberpunk 2077 ist damit final abgeschlossen.

Die meisten Entwickler des Studios arbeiten derzeit an The Witcher 4 (Polaris), das Team rund um den Nachfolger von Cyberpunk 2077 (Orion) wächst aber und ist bei CD Projekt Red mittlerweile an zweiter Stelle. Projekt Sirius ist ein Witcher-Ableger und Projekt Hadar ist ein ganz neues Spiel, zu dem es keinerlei Details gibt.

Wer jetzt hofft, dass es mit Cyberpunk zeitnah weitergeht, der muss sich also noch etwas gedulden, denn Witcher wird das nächste Projekt des Studios. Und da hier schon lange ein großes Team involviert ist, könnte man es vielleicht bald zeigen.

