Neues „Google Home Display“ vorab geleaked

Google plant für 2026 einen ganz neuen Home Speaker, bei dem wir weiterhin auf finale Details warten. Doch Google hat im Herbst 2025 auch verraten, dass man weiterhin an Speakern mit Display arbeitet und einer davon ist jetzt aufgetaucht.

Die bekannte Quelle „aaronp613“, die sich gerne den Code bei Apple und Google anschaut, hat bei Google das „Google Home Display“ gefunden. Bisher gibt es nur den Namen, wir haben leider noch keine Details zum Speaker oder Display selbst.

Man scheint bei Google aber an einem neuen Lineup an Speakern für die Gemini Ära zu arbeiten, mit dem noch 2026 zu rechnen ist. Mal schauen, ob Google auf der I/O, die kommende Woche stattfinden wird, mehr Details zu den Speakern liefert.