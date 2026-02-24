Gaming

Das Ende der Xbox: Der alte Mitgründer glaubt nicht mehr daran

Autor-Bild
Von
|
Xbox 2024 Header

Microsoft überraschte letzte Woche mit einem Führungswechsel bei der Xbox und viele sind seit dem kritisch, da die neue Chefin Asha Sharma aus der KI-Sparte von Microsoft kommt. Und auch Seamus Blackley hat hier keine große Hoffnung mehr.

Xbox: Microsoft hat kein Interesse mehr

Der ehemalige Mitgründer und Designer der ersten Xbox glaubt, dass Microsoft die Konsole als solche zu Grabe tragen wird und die neue Chefin jetzt für einen sanften Übergang sorgen soll. Das hat er diese Woche im Gespräch mit GamesBeat betont.

Asha Sharma sei für Satya Nadelle der „Palliativmediziner, der die Xbox sanft in die Nacht gleiten lassen wird“. Microsoft will ein KI-Unternehmen sein und im Kern wird alles rund um die KI aufgebaut, eine Konsole für Konsumenten passt da nicht rein.

Öffentlich sagt man sowas nicht, so Seamus Blackley, aber er ist davon überzeugt, dass genau das die Strategie dahinter ist. Wobei man sagen muss, dass er keine Insider-Informationen hat, die seit gestern durchaus auf ein Comeback hindeuten.

Xbox: Die Taten werden entscheidend sein

Das Ende der Xbox ist aber kein „Gefühl“, das ist seit Jahren ein Fakt, denn man tut bei Microsoft alles, um den Untergang zu beschleunigen. Am Ende zählt aber nur eins und jedes Statement und jedes Interview sind hier komplett egal, die Taten.

Entscheidend ist, was Microsoft und die neue Xbox-Führungsebene in diesem Jahr machen. So wie bisher wird man sicher nicht weitermachen, sonst hätte man das Personal nicht austauschen müssen. 2026 wird ein spannendes Jahr für die Xbox.

Call Of Duty Cover 2023

Call of Duty: Microsoft möchte eine neue Strategie implementieren

Das aktuelle Call of Duty von Ende 2025 kam so schlecht an, dass es endlich mal ein Umdenken bei Microsoft…

23. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das Ende der Xbox: Der alte Mitgründer glaubt nicht mehr daran
Weitere Neuigkeiten
Audi A2 e-tron: Ein erster Blick in den Innenraum
in Mobilität
iOS 26.4 macht Fortschritte: Apple schweigt aber weiterhin
in Firmware und OS
Neuer Opel Corsa kommt „Ende 2026“ als Performance-Version
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 für 2026 deutet sich an
in Mobilität
Neva: Prologue – DLC-Erweiterung setzt die Story fort
in Gaming
Fiat Topolino startet mit neuer Farbe und optimiertem Zentraldisplay
in Mobilität
Formula Legends erhält physische Handelsversion
in Gaming
Mario Vorhang Meme
Nintendo hat ein „Event“ für morgen geplant
in Gaming
Xbox Marketing 2024
Kommt das überraschende Comeback der Xbox?
in Gaming
Nothing: So sieht das Nothing Phone 4a aus
in Smartphones