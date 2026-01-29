Das Ende der Xbox: Konsole bricht immer weiter ein

Man könnte ja vermuten, dass die Xbox nach einem wirklich sehr guten Jahr für neue Spiele etwas im Weihnachtsgeschäft aufatmen kann, aber Microsoft hat in den letzten Monaten alles getan, damit das nicht passiert und die Konsole auf ihr Ende zusteuert. Das vierte Quartal 2025 war hier leider auch keine Ausnahme.

Allgemein brach die Gamingsparte um 9 Prozent ein, das Hardwaregeschäft mit der Xbox brach dabei sogar um heftige 32 Prozent ein. Der Abwärtstrend mit den doch recht hohen und zweistelligen Prozentangaben bei der Hardware bleibt also auch an Weihnachten 2025 bestehen und ist sogar noch etwas höher als in Q3 2025.

Besonders viele Einheiten der Flaggschiff-Konsole, sprich der Xbox Series X, wird man bei Microsoft wohl kaum noch verkaufen. Wer jetzt eine Konsole möchte, sei es auch mit Blick auf GTA 6 im Herbst, der greift zur PS5 oder PS5 Pro. In einigen Regionen (USA) ist eine PS5 Pro sogar etwas günstiger als eine Xbox Series X.

Es ist ein trauriger Zustand der Xbox als Konsole, das kann man nicht anders sagen und Microsoft selbst signalisiert bereits, dass das vollkommen okay ist und man die Lage bei der PlayStation sogar noch weiter optimieren möchte. Das Management fokussiert sich auf kurzfristige Gewinne und hat die Xbox komplett aufgegeben.