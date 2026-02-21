Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung

Es war die große Überraschung am Freitagabend, denn Phil Spencer verlässt das Unternehmen und Sarah Bond wird vom Xbox-Team abgezogen. Schaut man sich die Aktivitäten in sozialen Medien an, dann kam das auch für sie überraschend.

KI-Chefin übernimmt Gamingsparte

Das Ruder übernimmt Asha Sharma und sie verspricht „die Rückkehr der Xbox“ in ihrem ersten Statement. Warum ich das nicht glaube, hat mehrere Gründe. Einer ist, dass sie vorher die KI-Sparte bei Microsoft leitete und bisher keine Erfahrung im Gaming mitbringt. Es wirkt, als ob Microsoft jetzt voll auf KI bei Gaming setzt.

Ein weiterer Grund ist der Zeitpunkt der Ankündigung, denn schlechte Nachrichten gibt es immer am Freitag und so spät wie möglich. Diese Meldung ging so spät online, dass ich es sogar erst am Samstag gesehen habe. Kein gutes Zeichen.

Microsoft-Chef zerstört die Xbox

Phil Spencer hat vieles falsch gemacht in den letzten Jahren, aber ich glaube, dass es auch am Druck „von oben“ lag. Satya Nadella ist ein hervorragender CEO für die Geschäftskunden aber ein miserabler CEO für Konsumentenprodukte. Ich glaube, dass er in erster Linie für den Untergang der Xbox als Konsole verantwortlich ist.

Im Statement und den ersten Interviews von Asha Sharma ist auch ständig etwas von KI zu lesen, als ob das die große Lösung für Gaming sei. Sie verspricht zwar eine Xbox, die „zum Ursprung zurückkehrt“, aber ich nehme es ihr absolut nicht ab.

Das liest und fühlt sich alles nach „okay, die Sparte hat massive Probleme und wir müssen sparen, es wird Zeit den KI-Slop so richtig auszupacken“ an. Vielleicht ist das eine falsche Annahme von mir, aber ich habe kein gutes Gefühl für die Zukunft der Xbox. Jedenfalls bei der Hardware und bei der Xbox als Konsole, das war es.