Gaming

Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Xbox 2024 Header

Es war die große Überraschung am Freitagabend, denn Phil Spencer verlässt das Unternehmen und Sarah Bond wird vom Xbox-Team abgezogen. Schaut man sich die Aktivitäten in sozialen Medien an, dann kam das auch für sie überraschend.

KI-Chefin übernimmt Gamingsparte

Das Ruder übernimmt Asha Sharma und sie verspricht „die Rückkehr der Xbox“ in ihrem ersten Statement. Warum ich das nicht glaube, hat mehrere Gründe. Einer ist, dass sie vorher die KI-Sparte bei Microsoft leitete und bisher keine Erfahrung im Gaming mitbringt. Es wirkt, als ob Microsoft jetzt voll auf KI bei Gaming setzt.

Ein weiterer Grund ist der Zeitpunkt der Ankündigung, denn schlechte Nachrichten gibt es immer am Freitag und so spät wie möglich. Diese Meldung ging so spät online, dass ich es sogar erst am Samstag gesehen habe. Kein gutes Zeichen.

Microsoft-Chef zerstört die Xbox

Phil Spencer hat vieles falsch gemacht in den letzten Jahren, aber ich glaube, dass es auch am Druck „von oben“ lag. Satya Nadella ist ein hervorragender CEO für die Geschäftskunden aber ein miserabler CEO für Konsumentenprodukte. Ich glaube, dass er in erster Linie für den Untergang der Xbox als Konsole verantwortlich ist.

Im Statement und den ersten Interviews von Asha Sharma ist auch ständig etwas von KI zu lesen, als ob das die große Lösung für Gaming sei. Sie verspricht zwar eine Xbox, die „zum Ursprung zurückkehrt“, aber ich nehme es ihr absolut nicht ab.

Das liest und fühlt sich alles nach „okay, die Sparte hat massive Probleme und wir müssen sparen, es wird Zeit den KI-Slop so richtig auszupacken“ an. Vielleicht ist das eine falsche Annahme von mir, aber ich habe kein gutes Gefühl für die Zukunft der Xbox. Jedenfalls bei der Hardware und bei der Xbox als Konsole, das war es.

Zelda Wind Waker Header

Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt

The Legend of Zelda erschien am 21. Februar 1986 für das Famicom Disk System und obwohl ich da noch nicht…

20. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Dennis 🎖
    sagt am

    Ganz schön viel Pessimismus und Verbitterung im Text…

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dennis ⇡

      Ja, ich will eine starke Xbox, damit Sony härtere Konkurrenz hat, denn als Konsument und Spieler ist diese für mich wichtig. Ein Ende der Xbox wäre auch für PlayStation-Spieler keine gute Entwicklung.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung
Weitere Neuigkeiten
Ard Zdf
KEF-Empfehlung: Rundfunkbeitrag soll leicht steigen
in News
25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück
in Tarife
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa
Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
in Mobilität
Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen
in Dienste
Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch
in Firmware und OS
Cupra Licht Tavscan Header
Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
in Social
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech