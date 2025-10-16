Das ist der neue Elektro-SUV von MG Motor

MG Motor plant neben einem neuem MG4 und dem aktualisierten MG S5 noch einen weiteren Elektro-SUV für den Massenmarkt, denn Autocar hat den MG S6 vorab entdeckt. Das Elektroauto passierte jetzt schon den Euro NCAP Crashtest.

Offizielle Details zum S6 gibt es noch nicht, aber es wird wohl ein größerer S5 von MG, der eine etwas andere Optik und mehr Platz bietet. Es ist also von knapp 500 km WLTP-Reichweite und 125 kW (170 PS) oder 170 kW (231 PS) auszugehen.

Der MG S5 kommt auf knapp 4,5 Meter, hier wären knapp 4,7 Meter denkbar und beim Preis ist mit etwas mehr zu rechnen, der S5 startet bei rund 38.000 Euro. Also ein recht großer und preiswerter Elektro-SUV, mit dem man VW und Co. angreift.