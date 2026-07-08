Das sind die EU-Icons zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten

Die Europäische Union hat neue Symbole für die Kennzeichnung bestimmter KI-generierter Inhalte bereitgestellt.

Die Europäische Union hat einheitliche Symbole veröffentlicht, mit denen Anbieter generativer KI-Systeme KI-generierte oder manipulierte Inhalte kennzeichnen können.

Die Icons sind frei nutzbar und sollen laut EU die Transparenz im Rahmen des KI-Gesetzes verbessern. Sie sind Teil des Verhaltenskodex zur Kennzeichnung KI-generierter Inhalte.

Die Kennzeichnung betrifft insbesondere Deepfakes sowie bestimmte KI-generierte Texte zu Themen von öffentlichem Interesse, wenn diese keiner menschlichen Prüfung oder redaktionellen Kontrolle unterliegen.

Nicht jeder mit KI erstellte Inhalt muss jedoch gekennzeichnet werden. Ausnahmen gelten unter anderem für künstlerische oder satirische Werke sowie für Inhalte, die vor der Veröffentlichung von einem verantwortlichen Redakteur überprüft wurden.

EU-Icons für KI-generierte Inhalte und Deepfakes

Die EU stellt Varianten für vollständig KI-generierte sowie teilweise KI-veränderte Inhalte bereit. Die Symbole sollen möglichst direkt im Inhalt oder alternativ über geeignete Oberflächenelemente eingebunden werden. Zudem empfiehlt die EU barrierefreie Gestaltung, etwa durch gut lesbare Größen, verständliche Beschriftungen und Unterstützung für Screenreader.

Die Nutzung der Symbole ist freiwillig, die gesetzlichen Transparenzpflichten nach Artikel 50 des KI-Gesetzes bleiben laut EU jedoch bestehen. Allein die Verwendung eines Symbols gilt daher nicht als Nachweis der Rechtskonformität.

Ich habe ehrlich gesagt ernsthafte Zweifel, dass sich die großflächige Nutzung der jetzt vorgeschlagenen Symbole durchsetzt. Zum einen habe ich bisher noch keine lokalisierte deutsche Version gesehen, zum anderen wird „AI“ hierzulande vielleicht gar nicht verstanden bzw. nicht mit „KI“ gleichgesetzt.

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