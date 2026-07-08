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Nintendo stellt mobiles Mario Kart offiziell ein

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Die einst ganz groß angekündigte Smartphone-Offensive von Nintendo ist, und das kann man so klar sagen, gescheitert. Nach der Ära der gefloppten Wii U war man sehr offen für Neues, nach dem Erfolg der Switch wurde vieles aber einkassiert.

Und selbst die beliebtesten und mit Abstand erfolgreichsten Nintendo-Marken haben mobil keine Chance, am 30. September wird man Mario Kart Tour offiziell einstellen. Das Spiel wird ab dem 1. Oktober nicht mehr spielbar sein, so Nintendo.

Nintendo: Nur halbgare Mobile-Spiele

Wundert mich jetzt nicht, denn es war, wie die meisten mobilen Spiele, die man bei Nintendo in den letzten Jahren in Auftrag gegeben hat, eher „halbherzig“ und kein vollwertiges Original, wie man es von den Konsolen von Nintendo kennt und liebt.

Die mobilen Spiele von Nintendo, so habe ich bisher den Eindruck, hatten alle die Vorgabe, dass sie nicht zu gut sein dürfen, da sich Fans von Mario Kart vielleicht keine Switch kaufen. Und so scheiterte ein mobiler Ableger nach dem anderen.

Konsolen: Das „Problem“ mit der digitalen Zukunft

Ich bin damit aufgewachsen, dass ich Disketten für Applikationen in einen PC stecken musste, meine Musik wurde erst auf Kassetten…

8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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