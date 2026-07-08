Mobilität

Peugeot plant „echte“ Elektroautos mit China-Technik nicht für Europa

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Immer mehr europäische Marken entwickeln neue Modelle mit Technik aus China, und das nicht nur mit Blick auf eingekaufte Akkus, sondern ganze Plattformen, auf denen ein Auto basiert. Stellantis arbeitet beispielsweise mit Dongfeng zusammen.

Peugeot entwickelt hier zwei neue Modelle, die man vor ein paar Monaten in Form des Concept Car 6 und Concept Car 8 gezeigt hat. Es sind große Modelle, die sich im oberen Segment einordnen, neben einem SUV gibt es sogar einen neuen Kombi.

Es handelt sich dabei um „echte“ Peugeots, so Markenchef Alain Favey bei Autocar, man packt nicht einfach nur das Logo von Peugeot auf Modelle von Dongfeng. Sie sind aber nicht für Europa gedacht, so Favey weiter, sie sind für China konzipiert.

In Europa bieten Marken wie Volkswagen oder Peugeot also weiterhin ihre alten (wenn auch optimierten) Plattformen für Elektroautos an, in China reicht das nicht mehr, wie man bei VW gesehen hat, daher nutzt man bessere und lokale Technik.

Ich bin gespannt, wie lange das funktioniert, bei VW denkt man ja beispielsweise schon über China-Technik für Europa nach. Und Stellantis ist grundsätzlich auch nicht von China-Technik abgeneigt, ganz ausschließen würde ich es also nicht.

Peugeot zeigt im Herbst die Zukunft der Marke

Peugeot möchte im Oktober, im Rahmen der Paris Motor Show 2026, eine Preview für die Zukunft der Marke zeigen und…

7. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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