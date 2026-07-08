Lieferando startet KI-Sprachassistent für Bestellungen in Deutschland

Der Lieferdienst Lieferando führt einen KI-Sprachassistenten für Bestellungen jetzt auch in Deutschland ein.

Lieferando bietet seinen Nutzern ab sofort einen KI-gestützten Sprachassistenten in der App an. Nach dem Marktstart in Großbritannien ist die Funktion nun auch hierzulande verfügbar.

Laut Unternehmensangaben können Kunden damit per Sprache nach Restaurants, Speisen oder Alltagsprodukten suchen und ihre Bestellung direkt abschließen. Der Assistent steht bei mehr als 48.000 Lieferando-Partnern zur Verfügung.

Die neue Funktion ist über das Stern-Symbol in der App erreichbar. Der Sprachassistent versteht laut Lieferando auch vage oder kontextbezogene Anfragen und unterstützt den gesamten Bestellvorgang. Zudem soll das Angebot Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Sehbehinderung den Zugang erleichtern.

KI-Sprachassistent erweitert die Suche in der Lieferando-App

Der Sprachassistent baut auf dem im Vorjahr eingeführten Text-Chatbot auf und unterstützt derzeit Deutsch, Englisch sowie weitere Sprachen. Laut Just Eat Takeaway erkennt das System auch die Absicht hinter Anfragen und soll dadurch passende Vorschläge liefern. Eine Einführung in weiteren Märkten ist im Laufe des Jahres geplant.

Laut Unternehmensangaben zeigen Erfahrungen aus Großbritannien, dass sich die Sprachsuche besonders für Nutzer eignet, die noch keine konkrete Auswahl getroffen haben. Zudem sollen kombinierte Sprach- und Texteingaben häufiger zu einem Warenkorb führen und die Suche nach passenden Angeboten beschleunigen.

Ich finde die Erweiterung durchaus interessant, weil sie die klassische Suche in der App ergänzt. Ob sich die Sprachsteuerung im Alltag durchsetzt, wird aus meiner Sicht aber vor allem von ihrer Zuverlässigkeit und Akzeptanz bei den Nutzern abhängen.

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