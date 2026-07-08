Mobilität

Mit Verbrenner: Xiaomi kündigt das nächste Auto an

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Xiaomi Yu7 Header

Die beiden Elektroautos von Xiaomi waren zum Start ein großer Erfolg und sind auch weiterhin beliebt, allerdings liegen der SU7 und YU7 aktuell doch etwas hinter den Erwartungen. Xiaomi möchte eigentlich noch mehr Autos pro Jahr verkaufen.

Daher legt man direkt nach und geht mit dem dritten Modell neue Wege. Es ist das erste Modell einer neuen Untermarke, die Xiaomi Pengcheng bzw. Sky Nomad heißt und sich auf große und eher luxuriöse Modelle fokussiert – mit einem Verbrenner.

Xiaomi N90 für den chinesischen Markt

Der Xiaomi N90 ist ein großer SUV mit Range Extender, also im Kern wurde er als Elektroauto gedacht, aber es gibt einen Verbrenner, der den Akku versorgt. Solche Modelle sind vor allem in China beliebt, wo man den Namen heute bestätigt hat.

Ich gehe nicht davon aus, dass Xiaomi den N90 nach Deutschland bringen wird, wenn man in etwa einem Jahr hier startet, aber es gibt erste Unternehmen, die über so einen Schritt (große EREVs für Europa) nachdenken, es wäre durchaus möglich.

Ein 5,3 Meter großer SUV mit über 1.500 km Reichweite (kombiniert) ist aber eher für den chinesischen Markt attraktiv, Xiaomi fokussiert sich also weiterhin auf den Heimatmarkt. Interessant ist jedoch, dass Xiaomi dem „Playbook“ der anderen Marken folgt und schon im dritten Jahr eine erste Untermarke aufbauen möchte.

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Wenn sich der VW-Aufsichtsrat am Donnerstag trifft, dann geht es um die Zukunft des Unternehmens und um die Frage, wie…

8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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