VENUS Berlin veröffentlicht offizielle Messe-App

Die VENUS Berlin hat eine neue offizielle App für die Messe 2026 veröffentlicht.

Die VENUS Berlin bietet ab sofort eine offizielle App für iOS und Android an. Sie soll Besucher bei der Vorbereitung und während des Messebesuchs begleiten. Nach Angaben des Veranstalters bündelt die Anwendung Programmübersichten, Hallenpläne, Informationen zu Ausstellern sowie Hinweise zu Meet & Greets und weiteren Veranstaltungen an einem zentralen Ort.

Laut Veranstalter können Nutzer ihren Messebesuch mit der App planen oder sich spontan über Programmpunkte und Neuigkeiten informieren. Außerdem sollen aktuelle Meldungen, kurzfristige Änderungen und exklusive Aktionen direkt über Push-Nachrichten bereitgestellt werden.

VENUS Berlin 2026 setzt auf digitale Messebegleitung

Die wichtigsten Funktionen:

Programmübersicht mit Showzeiten

Interaktiver Hallenplan

Informationen zu Stars, Creatorn und Ausstellern

News, Aktionen und Programm-Updates

Die VENUS Berlin ist eine internationale Fachmesse in Berlin rund um Erotik, Lifestyle, Entertainment und die Creator-Branche. Sie findet vom 22. bis 25. Oktober 2026 auf dem Berliner Messegelände statt. Nach Angaben des Veranstalters werden mehr als 270 Aussteller aus über 40 Ländern sowie mehr als 30.000 Besucher erwartet.

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