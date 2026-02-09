Das Trump Phone existiert noch (klingt aber weiterhin wie Scam)

Smartphones

Donald Trump kündigte letztes Jahr das Trump Phone an und gab an, dass man auch Trump Mobile als Netzbetreiber an den Start bringen wird. Doch das Jahr neigte sich dem Ende und das Trump Phone verschwand in der Versenkung.

Doch man arbeitet noch daran, so zwei der drei Mitarbeiter des „Unternehmens“ gegenüber The Verge, man hab es nur überarbeitet. Es sieht jetzt also auch anders aus (das T1 wird am Ende wohl verschwinden, die amerikanische Flagge bleibt):

Es gibt wohl um die 6,8 Zoll, einen Snapdragon 7, 5.000 mAh und 512 GB Speicher, mehr Details nennt man noch nicht. Angeblich wird es sich wie ein Smartphone für über 1.000 Dollar anfühlen, aber viel günstiger sein. Die Specs klingen aber stark nach 0815-China-Ware, die man für 500 bis 600 Dollar auf dem Markt kaufen kann.

Doch es fehlen noch Details, wie zur Kamera, oder zum Preis. Achja, es ist jetzt theoretisch direkt die zweite Generation, die wird teurer, aber wer bereits die 100 Dollar angezahlt hat, der zahlt den alten Preis (einen neuen nennt man noch nicht).

Das wirkt alles weiterhin sehr „fishy“, wie der ganze Auftritt des US-Präsidenten, der hier vermutlich einfach nur mit einem China-Boliden die Gefolgschaft abzockt.

