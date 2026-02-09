Apple iOS 26.4 steht an: Das große Update kommt

Apple hat die Entwicklung an iOS 26.3 abgeschlossen und dürfte das Update am heutigen Abend (spätestens aber im Laufe der Woche) verteilen. Doch es steht ein viel wichtigeres Update an, denn alle Augen sind bereits auf iOS 26.4 gerichtet.

iOS 26.4 bringt neue Siri-Version mit

Mit dieser Version werden wir die für 2025 versprochenen Siri-Neuerungen sehen, die man als Siri 1.5 bezeichnen könnte, bevor im Herbst Siri 2.0 startet. Doch wann ist mit iOS 26.4 zu rechnen? Das Update kommt in der Woche des 23. Februar.

Das behauptet Mark Gurman von Bloomberg, allerdings handelt es sich dabei um die erste Beta, die finale Version von iOS 26.4 wird erst nach einer Testphase von Apple freigegeben. Die finale Version des Updates dürfte Anfang April starten.

Mark Gurman sprach übrigens vor ein paar Tagen davon, dass Apple das neue Siri offiziell vorstellen könnte, vielleicht sogar mit einem kleinen Event. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann endlich auch den smarten Speaker mit Display bei Apple.