Das erste Trump-Smartphone ist (k)ein Scherz

Man könnte es für einen verspäteten Aprilscherz halten, aber das ist es nicht, denn Donald Trump bringt in den USA im September (parallel zum neuen Apple iPhone, was für eine Ironie) ein eigenes Smartphone auf den Markt, das T1 Model 8002.

Es gibt ein ca. 6,8 Zoll großes OLED-Display, drei Kameras (50 MP, 2 MP, 2 MP), einen Akku mit 5.000 mAh, 256 GB Speicher, 12 GB RAM und Android 15. Viele Details fehlen noch und viele Angaben auf der Webseite sind derzeit noch falsch.

Wir haben derzeit auch nur dieses Renderbild der „goldenen Version“, was mich vermuten lässt, dass es weitere Farben gibt. Preislich will man 500 Dollar und das Trump T1 wird in den USA gefertigt, was mich ehrlich gesagt sehr skeptisch stimmt.

Und für die Trump-Fans gibt es noch einen Prepaid-Tarif für 47 Dollar im Monat (Trump ist der 47. US-Präsident), der aber laut US-Medien ein schlechter Deal sei. Man will mit Trump Mobile den Markt revolutionieren, so der Sohn Eric Trump.

Klingt nach einem China-Schrott-Smartphone für kleines Geld und ich bin wirklich gespannt, wie und wo das für 500 Dollar in den USA gefertigt wird. Und was dann die Details sind. Ist das soziale Netzwerk von Trump (Truth Social) vorinstalliert?

Donald Trump ist nicht begeistert, dass Tim Cook die Produktion des iPhones nicht in die USA bringt, das wirkt wie eine schlechte Reaktion darauf. Fans von Trump werden das Ding sicher kaufen, aber ich rechne hier mit einem großen Reinfall.