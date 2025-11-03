Das Trump-Smartphone lässt auf sich warten

Eigentlich sollte das Trump-Smartphone im September und fast parallel zum neuen Apple iPhone starten. Doch es gab Zweifel und viele offene Fragen. So machten viele 0815-China-Smartphones die Runde, die wie das Smartphone von Donald Trump aussahen und daher Zweifel weckten, ob das wirklich Made in the USA ist.

Doch der September kam und ging und ein Sprecher gab bei USA Today an, dass es doch im Oktober kommt. Jetzt ist auch der Oktober vorbei und es gibt weder neue Details, noch das T1 Model 8002, wie das Trump-Smartphone konkret heißt.

Es gibt ein ca. 6,8 Zoll großes OLED-Display, drei Kameras (50 MP, 2 MP, 2 MP), einen Akku mit 5.000 mAh, 256 GB Speicher, 12 GB RAM und Android 15, so die ersten Eckdaten, weitere fehlen zum Trump T1, wird es auch heißt, ebenfalls. Das wirkt also alles wie ein großer Scam, aber das haben sich die meisten gedacht.