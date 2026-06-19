Das überraschende Comeback des Apple iPod
Der iPod war die Rettung für Apple und neben dem iPhone die beste Idee von Steve Jobs, aber das zweite Produkt des Apple-Gründers machte das erste obsolet und so stellte Apple den iPod vor ein paar Jahren ein. Gibt es aber bald ein Comeback?
Das Interesse am iPod, und anderen Offline-MP3-Playern, wächst wieder und das liegt vor allem auch an einer jüngeren Generation. Soziale Netzwerke sind voll von Inhalten, in denen andere Nutzer den Schritt zu einem iPod und Co. empfehlen.
Es gibt ein steigendes Interesse an Offline-Produkten in einer Online-Welt, die sich immer schneller entwickelt. Statt 0815-AI-Slop auf Spotify, steigt das Interesse an alten Inhalten, die man offline genießt. Selbst kabelgebundene Kopfhörer sind seit einer Weile wieder beliebter, das ist mir im Sport und der Stadt auch aufgefallen.
Man kann diesen Trend ein bisschen als „Flucht“ vor der heutigen Zeit einordnen, unklar ist aber, wie lange er anhalten wird und ob eventuell sogar Marken darauf reagieren werden. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Apple einen neuen iPod plant.
Ich fand diese Daten aber interessant, denn mir ist das auch schon aufgefallen und ich habe mich gefragt, warum vor allem jüngere Menschen bei mir im Sport solche iPods und vor allem kabelgebundene Kopfhörer nutzen, da es eher unpraktisch ist.
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Es braucht kein iPod mehr, weil: Apple Watch
Wäre aber trotzdem cool, wenn ein iPod mit Klinke und Bluetooth kommt + ggf. Apple Music Anbindung
Ein iPod nur mit Apple Music/Spotify/Youtube Music etc. wäre irgendwie schon echt cool… Allerdings die Kosten, wenn man eh schon ein iPhone hat… Vielleicht eine automatisierung wenn man Musik anmacht, automatisch der Flugmodus angeht?
Ich finde das der iPod durchaus seine Daseinsberechtigung hätte. Mein Sohn (4 Jahre) ist zwar noch zu klein für sowas, aber ich frage mich, wenn er bald in ein alter kommt wo er gerne für sich unterwegs Musik hören mag, wäre ein iPod Shuffel oder iPod Nano doch ideal! Und meine Frau würde sich auch wieder sowas wünschen (Ihr iPod Classic hat den Geist aufgegeben). Denn ein iPhone in der nähe würde wieder zur Ablenkung verleiten.
Wenn Apple die iPods wieder rausbringen würde, ich würde sofort zwei nehmen!
Das sind alles Follower der Rohgang :D :D :D
Sport ist eigentlich das einzige Szenario in dem ich meine Pixel Buds regelmäßig nutze, eben weil es praktisch ist.
Allgemein kann ich es schon nachvollziehen ein schönen kleinen MP3 Player einem Smartphone den Vorzug zu geben, beim Joggen zum Beispiel ist das sicher angenehmer.
Im Studio sehr ich den Vorteil allerdings nicht, auch nicht warum ich da mit dicken On Ear oder Over Ear Kopfhörern einkaufen wollen würde.
Apple Watch + AirPods!