Das überraschende Comeback des Apple iPod

Der iPod war die Rettung für Apple und neben dem iPhone die beste Idee von Steve Jobs, aber das zweite Produkt des Apple-Gründers machte das erste obsolet und so stellte Apple den iPod vor ein paar Jahren ein. Gibt es aber bald ein Comeback?

Das Interesse am iPod, und anderen Offline-MP3-Playern, wächst wieder und das liegt vor allem auch an einer jüngeren Generation. Soziale Netzwerke sind voll von Inhalten, in denen andere Nutzer den Schritt zu einem iPod und Co. empfehlen.

Es gibt ein steigendes Interesse an Offline-Produkten in einer Online-Welt, die sich immer schneller entwickelt. Statt 0815-AI-Slop auf Spotify, steigt das Interesse an alten Inhalten, die man offline genießt. Selbst kabelgebundene Kopfhörer sind seit einer Weile wieder beliebter, das ist mir im Sport und der Stadt auch aufgefallen.

Man kann diesen Trend ein bisschen als „Flucht“ vor der heutigen Zeit einordnen, unklar ist aber, wie lange er anhalten wird und ob eventuell sogar Marken darauf reagieren werden. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Apple einen neuen iPod plant.

Ich fand diese Daten aber interessant, denn mir ist das auch schon aufgefallen und ich habe mich gefragt, warum vor allem jüngere Menschen bei mir im Sport solche iPods und vor allem kabelgebundene Kopfhörer nutzen, da es eher unpraktisch ist.

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