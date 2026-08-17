Marktgeschehen

Apple muss seine Werberegeln für Apps in Deutschland ändern

René Hesse
Von
Apple (KI)

Apple muss seine Abfragen für personalisierte Werbung auf iPhones und iPads in Deutschland deutlich angleichen.

Das Bundeskartellamt hat entsprechende Verpflichtungszusagen von Apple für bindend erklärt und damit ein seit Juni 2022 laufendes Wettbewerbsverfahren abgeschlossen. Apple hat nach Zustellung der Entscheidung vier Monate Zeit für die Umsetzung.

Kritisiert wurde vor allem, dass Apple für Apps anderer Anbieter zusätzliche Abfragen im Rahmen des „App Tracking Transparency Frameworks“ verlangte, während für eigene Dienste andere Bedingungen galten.

Nach vorläufiger Einschätzung der Behörde konnten Sprache, Gestaltung und Auswahlmöglichkeiten Apple-Angebote begünstigen.

Apple muss Werbeabfragen neutraler gestalten

Künftig sollen Apples eigene Abfragen und jene für Drittanbieter inhaltlich, sprachlich und optisch stärker angeglichen werden. App-Herausgeber erhalten zudem mehr Möglichkeiten, Apples Abfrage mit datenschutzrechtlichen Einwilligungen zu verbinden und ihr werbefinanziertes Geschäftsmodell zu erklären.

Die wichtigsten Punkte der Entscheidung:

  • Apple erhält vier Monate für die Umsetzung.
  • Die Verpflichtungszusagen gelten sieben Jahre.
  • Ein Monitoring Trustee überwacht die Einhaltung.
  • Abschreckende Symbole und Formulierungen sollen entfallen.
  • Drittanbieter können Einwilligungsabfragen besser miteinander verknüpfen.

Apple hält das ATTF weiterhin für wettbewerbskonform und verweist auf den Schutz der Privatsphäre. Das Bundeskartellamt stellt wiederum klar, dass nicht höhere Zustimmungsraten das Ziel seien, sondern eine freie und informierte Entscheidung der Nutzer.

Auch andere europäische Behörden sind gegen Apple vorgegangen. In Frankreich und Italien wurden zuletzt Bußgelder von 150 Millionen beziehungsweise 98,6 Millionen Euro verhängt.

Ich halte die Anpassung vor allem deshalb für relevant, weil Apple als Plattformbetreiber und Anbieter eigener Dienste in einer besonderen Doppelrolle steckt. Neutralere Abfragen schaffen hier aus meiner Sicht fairere Bedingungen, ohne den Datenschutz grundsätzlich abzuschwächen.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Apple muss seine Werberegeln für Apps in Deutschland ändern
Weitere Neuigkeiten
Anker vereint seine Shops: Ein Konto für Anker, eufy, soundcore und Nebula
in Zubehör
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow erhöht Basis-Tagesgeldzinsen für Change und Plus
in Fintech
easybank mit 60 Euro Kreditkarten-Startbonus
in Fintech
Midea Portasplit Steuerung
Home Assistant: Update für Midea Smart AC liefert mehr Daten
in Smart Home
Lyca Mobile startet frische Mobilfunktarife
in Tarife
Ein elektrischer Ferrari für 40 Millionen Dollar
in Mobilität
80 GB für 11,99 Euro im Telekom-Netz: Was klarmobil zum Geburtstag bietet
in Tarife
Nur 7 Prozent nutzen Wero: Trotzdem geht es aufwärts
in Fintech
Bahn Zug
Bahnsparer und FareWeave erleichtern die Reiseplanung
in Mobilität
Das ist wohl der neue Fitness-Tracker von Fitbit
in Wearables