BMW i3 hat einen Preis: Das kostet der elektrische 3er in Deutschland
BMW schickt den neuen i3, wie erwartet, in den Vorverkauf. Er kommt nicht früher, Marktstart ist weiterhin im Herbst, aber er kann bestellt werden. Wenn auch nicht in der Basis, aber als First Edition. Bisher auch nur bei Händlern und nicht online.
Preis? 75.340 Euro mit „umfangreicher Ausstattung“, wie BMW schreibt. Aber man hat auch den Basispreis für den BMW i3 50 xDrive verraten, der bei 65.900 Euro in Deutschland liegt und somit fast 10.000 Euro unter dem BMW iX3 50 xDrive.
Es handelt sich hier um die Top-Version mit 345 kW (469 PS) und 900 km WLTP-Reichweite, günstigere Versionen folgen später, vermutlich aber erst 2027. Dann kommt auch der elektrische BMW M3, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
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Ja, wow. Immer diese Vergleiche….
Übrigens MUSS sich niemand einen Neuwagen leisten können, das ist
Ja, wow, immer diese Vergleiche.
Übrigens MUSS niemand einen Kommentar abgeben,
das ist…….. aber tatsächlich eine real existierende Möglichkeit!
Wieso hast du dir den Kommentar dann nicht gespart?
Fragen über Fragen…
65.900 Euro für Basis Mittelklasse Wagen? Porsche Boxster hat vor 15 Jahren noch knapp über 40k Euro als Neuwagen gekostet. Aber wenn selbst Kompaktwagen in Buchhalterauaatattung 42.500 Euro kosten wie der neue Peugeot 308e, dann braucht man sich nicht wundern warum der private Käuferanteil massiv einbricht und 70 Prozent gewerbliche Zulassungen sind.
Das Konzept der Inflation kennst du aber schon oder?
Sicher sind die Löhne in der Zeit nicht adäquat gestiegen, aber du kannst nicht heute mit der Vergangenheit 1:1 vergleichen. Sonst könnte man sagen, dass es früher Autos gegeben hat, die knapp 5000DM neu gekostet haben.
Und die 65.900 sind auch nicht der Preis für einen Basis Mittelklasse Wagen.
Das ist die Basis des aktuellen Top-Modells des 3ers. Da sind sicher schon ein paar Gimmicks dabei, die man bei dann kommenden kleineren Varianten noch dazubuchen darf.
In Zeiten, in den das Durchschnittsalter der deutschen Autos kontinuierlich steigt und das gleiche für Mieten gilt, finde ich die die Neuwagenpreise für BEV von deutschen Herstellern einfach absurd. Aber 900 km Reichweite! Ja, toll reicht genau für die Pendelstrecke zur Arbeit…
Wie kann man Autos nur so krass am Bedarf und den Möglichkeiten vorbei bauen… Kein Wunder, dass BMW und VW Absatzprobleme haben.
Neuwagen praktisch nur noch für Firmenkunden, der Rest kauft dann Leasing Rückläufer…
Mercedes verabschiedet sich von der Nur Premium Strategie, aber selbst die Mittelklasse hat Premiumpreise….
Bleibt spannend
900 km Pendelstrecke zur Arbeit, das klingt tatsächlich exakt nach dem Bedarf eines durchschnittlichen Bürgers…
Deutsche Hersteller waren in dermittelkkasse doch schon immer premium, kauft man sich auch eher weniger privat, in Deutschland ist ja alles auf Firmenwagen ausgerichtet. Das ist gewünscht um danach günstiger in den Zweitmakrt zu kommen. .. finde es auch net gut.
– Es gibt 100 günstigere Elektroautos mit kleinerem Akku
– auch den i3 wird es mit kleinerem Akku und Hinterrad geben
– ein neuer 3er war noch nie für den Durchschnittsverdiener gedacht.
Und ja die Preise sind gefühlt nochmal gestiegen, aber Inflation und Wohlstandsverlust machen genau das.
Danke!
War zu erwarten. Die First Edition ist aber meiner Meinung nach echt spärlich ausgestattet, dafür das der dann 10k mehr kostet.