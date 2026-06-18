BMW i3 hat einen Preis: Das kostet der elektrische 3er in Deutschland

BMW schickt den neuen i3, wie erwartet, in den Vorverkauf. Er kommt nicht früher, Marktstart ist weiterhin im Herbst, aber er kann bestellt werden. Wenn auch nicht in der Basis, aber als First Edition. Bisher auch nur bei Händlern und nicht online.

Preis? 75.340 Euro mit „umfangreicher Ausstattung“, wie BMW schreibt. Aber man hat auch den Basispreis für den BMW i3 50 xDrive verraten, der bei 65.900 Euro in Deutschland liegt und somit fast 10.000 Euro unter dem BMW iX3 50 xDrive.

Es handelt sich hier um die Top-Version mit 345 kW (469 PS) und 900 km WLTP-Reichweite, günstigere Versionen folgen später, vermutlich aber erst 2027. Dann kommt auch der elektrische BMW M3, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.

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