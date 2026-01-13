Mobilität

DBV äußert Kritik am politischen Umgang mit dem Deutschlandticket

Autor-Bild
Von
|
Re Bereit Zur Abfahrt
Bild: Deutsche Bahn AG / Dominic Dupont

Der Deutsche Bahnkunden-Verband kritisiert das aus seiner Sicht unzureichende politische Engagement für den Fortbestand des Deutschlandtickets trotz hoher Nutzung.

Nach Angaben des Deutschen Bahnkunden-Verbands nutzen derzeit rund 14 Millionen Menschen monatlich das Deutschlandticket. Der Verband verweist darauf, dass das Ticket aus seiner Sicht zu einer Entlastung der privaten Haushalte beiträgt und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr stärkt. Zudem sieht der DBV einen positiven Effekt auf die Verkehrswende und auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen.

Kritik äußert der Verband insbesondere an den Regierungsparteien CDU, SPD und CSU. Trotz der hohen Nachfrage und stabiler Finanzierung werde das Deutschlandticket politisch nicht ausreichend unterstützt, so der DBV. Die jährlichen öffentlichen Aufwendungen beliefen sich laut Verbandsangaben auf rund 3 Milliarden Euro und blieben damit konstant.

Kostenanteil am öffentlichen Haushalt laut DBV gering

Der DBV verweist auf Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Bundesfinanzministerium. Demnach entspreche der Finanzierungsanteil des Deutschlandtickets im Jahr 2024 rund 0,32 Prozent der gesamten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Bis zum Jahr 2030 soll dieser Anteil nach Angaben des Verbands auf etwa 0,27 Prozent sinken, da die Steuereinnahmen insgesamt steigen.

Vom DBV hervorgehobene Eckpunkte:

  • Rund 14 Millionen Nutzer pro Monat
  • Jährliche Kosten von etwa 3 Milliarden Euro
  • Sinkender Anteil am Gesamtsteueraufkommen

Der Deutsche Bahnkunden-Verband fordert den dauerhaften Erhalt und eine Weiterentwicklung des Deutschlandtickets unabhängig von wechselnden politischen Prioritäten.

Aus meiner Sicht verdeutlicht die Mitteilung vor allem, dass der Verband das Ticket als langfristiges Element des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) verstanden wissen will und dabei vor allem finanzielle Argumente in den Vordergrund stellt. Ich selbst nutze den ÖPNV nur extrem selten, kann das allerdings nachvollziehen. In Zeiten, in denen eine Einzelfahrt für eine kurze Strecke oftmals über drei Euro kostet, ist das Deutschlandticket für viele Bürger sicherlich elementar.

Fehler melden

   

