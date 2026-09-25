Smart Home

Hier sieht man den Apple HomePod mini 2 in den neuen Farben

Oliver Schwuchow
Von

Apple plant nicht nur einen neuen Apple TV für Herbst 2026, auch ein ganz neuer HomePod mini 2 ist auf dem Weg. Und dieser bekommt neue Farben, die man heute bei MacRumors gefunden hat, ihr seht diese oben auf dem Beitragsbild.

Die neue Version des Speakers wird laut Quelle als „HomePod mini‌ 2“ bezeichnet, es ist also eine neue Generation und ein großer Sprung. Sicher gibt es Hardware für die neue Siri AI, aber Details zur Leistung des kompakten HomePods sind unklar.

Interessant ist, dass wir ein Grün statt Rot als Signature Farbe bekommen, womit ich nicht gerechnet hätte, da Rot beim iPhone im Fokus steht. Die Farben sehen aber eigentlich ganz gut aus, schön dezent. Mit einer Ankündigung ist sehr zeitnah zu rechnen, es würde mich nicht wundern, wenn wir ihn nächste Woche sehen.

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