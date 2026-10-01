Apple plant vier Farben für das „smarte Display“

Wir haben immer noch keinen Namen für das Apple HomePad, den Apple Home Hub oder wie auch immer das quadratische Display heißt, welches an einem Dock mit Speaker oder der Wand angebracht werden kann. Aber wir haben ein Datum.

Apple wird das „smarte Display“ vermutlich ab dem 13. Oktober verkaufen und könnte es schon in der kommenden Wochen vorstellen. Und wir haben schon ein erstes Standby-Bild gesehen, welches aus Screenshots der Einrichtung stammt.

Die gleiche Quelle hat jetzt nachgelegt, denn das „Photo Face“ (Watchface, nur mit Fotos) passt sich auf Wunsch der Farbe des Gerätes an. Und da gibt es laut Quelle vier Optionen, wir bekommen also Silver, Space Gray, Starlight und noch Rose Pink:

Das Gehäuse soll aus Aluminium sein und das Display hat in etwa die Größe eines iPad minis. Die Farben sind übrigens nicht mehr alle im Portfolio von Apple, einige kennen wir aus den letzten zwei Jahren. Ein guter Hinweis, dass dieses Gerät schon viel früher hätte kommen sollen. Ursprünglich war es wohl für Anfang 2025 geplant.

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