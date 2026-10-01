Smart Home

Apple plant vier Farben für das „smarte Display“

Oliver Schwuchow
Von
Apple Event September 2021 Header

Wir haben immer noch keinen Namen für das Apple HomePad, den Apple Home Hub oder wie auch immer das quadratische Display heißt, welches an einem Dock mit Speaker oder der Wand angebracht werden kann. Aber wir haben ein Datum.

Apple wird das „smarte Display“ vermutlich ab dem 13. Oktober verkaufen und könnte es schon in der kommenden Wochen vorstellen. Und wir haben schon ein erstes Standby-Bild gesehen, welches aus Screenshots der Einrichtung stammt.

Die gleiche Quelle hat jetzt nachgelegt, denn das „Photo Face“ (Watchface, nur mit Fotos) passt sich auf Wunsch der Farbe des Gerätes an. Und da gibt es laut Quelle vier Optionen, wir bekommen also Silver, Space Gray, Starlight und noch Rose Pink:

Das Gehäuse soll aus Aluminium sein und das Display hat in etwa die Größe eines iPad minis. Die Farben sind übrigens nicht mehr alle im Portfolio von Apple, einige kennen wir aus den letzten zwei Jahren. Ein guter Hinweis, dass dieses Gerät schon viel früher hätte kommen sollen. Ursprünglich war es wohl für Anfang 2025 geplant.

Gaming · 1. Oktober 2026

Sony bringt „neue“ PlayStation 5 auf den Markt

Bei einer Konsole ist es durchaus üblich, dass hin und wieder eine Revision auf den Markt kommt, die gewisse Dinge… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Apple verschickt „geheime Boxen“ für den 8. Oktober
01.10.26 · News
Amazon stellt neue Kindle-Familie vor
01.10.26 · Hardware
Home Assistant für iOS bekommt praktische neue Funktionen
01.10.26 · Smart Home
Kena 2: Sony verschiebt „Scars of Kosmora“ auf 2027
01.10.26 · Gaming
Apple Home Hub: Leak zeigt eine neue Funktion
01.10.26 · Smart Home
Deutsche Post bündelt DeinFach und myflexbox – 50.000 Paketautomaten bis 2030
01.10.26 · Dienste
Sony bringt „neue“ PlayStation 5 auf den Markt
01.10.26 · Gaming
Amazon Alexa plant wohl neuen Echo für 2026
01.10.26 · Smart Home
Gear of War: Feiert Microsoft den Release mit Entlassungen?
01.10.26 · Gaming
Der Apple Home Hub hat endlich ein Datum
30.09.26 · Smart Home
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Smart Home / Apple plant vier Farben für das „smarte Display“