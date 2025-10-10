„Der Insta-Mord“: Prime Video bringt neue True-Crime-Doku

Prime Video zeigt ab dem 16. Oktober die True-Crime-Dokumentation „Der Insta-Mord“. Die Produktion der beetz brothers film production rekonstruiert den sogenannten Doppelgängerinnen-Mord von Ingolstadt aus dem Jahr 2022.

In der Doku werden laut Prime Video erstmals auch Angehörige der Täter, der Vater des Opfers und der Ex-Mann der Hauptverdächtigen interviewt. Der Film zeichnet die Tatnacht nach, in der Khadidja mit über 50 Messerstichen getötet wurde – zunächst hielt man sie für die mutmaßliche Täterin Shahraban.

True-Crime-Doku beleuchtet Motive und Prozessverlauf

Laut den Filmemachern soll die Dokumentation zeigen, wie Shahraban über Instagram gezielt nach Frauen suchte, die ihr ähnlich sahen, um ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Der Fall entwickelte sich zu einem komplexen Prozess, in dem Fragen nach Eifersucht, Kontrolle und Manipulation im Vordergrund standen. Regie führten Cordula Stadter und Carsten Gutschmidt. Nachfolgend gibt es noch den offiziellen Trailer.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.