Nach Cyberpunk und Witcher: Das plant CD Projekt Red mit „Hadar“

CD Projekt Red hat derzeit alle Hände voll zu tun und blickt auf eine, für mich, sehr spannende Roadmap in den kommenden Jahren. Ein Remake von The Witcher, ein weiteres DLC für The Witcher 3, The Witcher 4 und Cyberpunk 2 sind geplant.

Aber nicht nur bekannte Marken entstehen gerade, mit Projekt „Hadar“ ist auch eine neue Marke in Entwicklung. Das wird eine „emotionale Open-World-Erfahrung, an die sich die Spieler noch lange erinnern werden“, so CD Projekt Red in einer Stellenausschreibung. Man sich also treu, der Fokus liegt auf der Welt und Story.

Ich würde zwar auch gerne mal ein lineares Spiel von CD Projekt Red sehen, aber man hat bei den Spielen auch gezeigt, dass man eine spannende Welt erschaffen kann und nicht nur eine, wie Ubisoft es macht, Welt mit sinnlosen Inhalten füllt.

Aktuell arbeiten allerdings weniger als 30 Personen an Projekt „Hadar“, es wird also noch viele Jahre dauern, bis das kommt. Es würde mich nicht wundern, wenn wir beim Release schon langsam über die PlayStation 7 von Sony sprechen werden.

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