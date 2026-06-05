Microsoft bestätigt: Die Xbox bekommt wieder exklusive Spiele
Microsoft hat schon ganz offiziell betont, dass man darüber nachdenkt, ob die Xbox in Zukunft wieder exklusive Spiele haben wird, was aber noch keine konkrete Aussage war. Im Gespräch mit Bloomberg wurde die neue Xbox-Chefin Asha Sharma etwas klarer, denn es wird wieder „exklusive Inhalte und Dienste“ geben.
Wie diese aussehen, das wollte sie noch offen lassen, wird bei Microsoft „jeden Titel sorgfältig abwägen und aus ähnlichen Fällen in der Branche lernen“. Es geht nicht um ‚eine Gewinnmarge von 30 Prozent“, so die Xbox-Chefin, ihr „Auftrag ist es, das führende Unternehmen im Bereich Gaming und Unterhaltung zu werden“.
Einige der kommenden Xbox-Spiele wurden bereits für die PS5 angekündigt und Titel die Call of Duty landen jetzt auf der Switch 2, ich bin also gespannt, welche Spiele damit in Zukunft gemeint sind. Und welche Spiele auch weiter auf anderen Konsolen landen werden. Microsoft benötigt eine klare Strategie für die Xbox.
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Nintendo scheint der einzige Konsolenhersteller aktuell zu sein wo es läuft.
MICROSOFT Xbox ist quasi implodiert und selbst bei Sony mit playstation gehts kräftig Berg ab bei den Verkäufen
Bei Sony gehen nur die Verkaufszahlen der eigenen Spiele zurück, der Umsatz der Sparte ist besser denn je und es gibt mehr aktive PlayStation-Spieler als je zuvor. Die PlayStation 5 ist aktuell der Höhepunkt der PlayStation.
PlayStation 1: ca. 102,49 Millionen Einheiten
PlayStation 2: > 160 Millionen Einheiten
PlayStation 3: ca. 87,4 Millionen Einheiten
PlayStation 4: ca. 117 Millionen Einheiten
PlayStation 5: > 93 Millionen Einheiten
Die Playstation 5 hat knapp die Hälfte der Verkaufszahlen der PS2 und die zweitschlechtesten Verkaufszahlen überhaupt.