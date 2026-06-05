Microsoft bestätigt: Die Xbox bekommt wieder exklusive Spiele

Microsoft hat schon ganz offiziell betont, dass man darüber nachdenkt, ob die Xbox in Zukunft wieder exklusive Spiele haben wird, was aber noch keine konkrete Aussage war. Im Gespräch mit Bloomberg wurde die neue Xbox-Chefin Asha Sharma etwas klarer, denn es wird wieder „exklusive Inhalte und Dienste“ geben.

Wie diese aussehen, das wollte sie noch offen lassen, wird bei Microsoft „jeden Titel sorgfältig abwägen und aus ähnlichen Fällen in der Branche lernen“. Es geht nicht um ‚eine Gewinnmarge von 30 Prozent“, so die Xbox-Chefin, ihr „Auftrag ist es, das führende Unternehmen im Bereich Gaming und Unterhaltung zu werden“.

Einige der kommenden Xbox-Spiele wurden bereits für die PS5 angekündigt und Titel die Call of Duty landen jetzt auf der Switch 2, ich bin also gespannt, welche Spiele damit in Zukunft gemeint sind. Und welche Spiele auch weiter auf anderen Konsolen landen werden. Microsoft benötigt eine klare Strategie für die Xbox.

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