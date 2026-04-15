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Der Markt für Elektroautos erlebt einen Dämpfer

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Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Das starke Wachstum der Elektroautos hat spürbar nachgelassen und zum Start ins neue Jahr war das nicht anders, im ersten Quartal 2026 ging es um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal nach unten, so Benchmark Mineral Intelligence.

Mit knapp 4 Millionen verkauften Elektroautos stagniert der Markt weltweit, was vor allem an zwei Märkten liegt, den USA und China. China liegt bei Elektroautos mit 1,9 Millionen Einheiten weiterhin auf Platz 1, aber hier ging es 21 Prozent nach unten.

Elektroautos wachsen in Europa

Europa holt mittlerweile auf und liegt bei 1,2 Millionen Einheiten, das Wachstum lag sogar bei ordentlichen 27 Prozent. In den USA ging es aber um diese Zahl nach unten und mit ca. 320.000 Einheiten ist dieser Markt kaum noch entscheidend.

Man kann das derzeit auch sehr gut bei den Autoherstellern beobachten, die sich bei Elektroautos zunehmend auf Europa fokussieren und den US-Markt sogar ganz liegenlassen. Der Rest der Welt wird weiterhin zusammengefasst, da ging es um 80 Prozent auf ca. 600.000 Einheiten nach oben. Europa erlebte auch einen Rekord.

Der März war mit über 500.000 Elektroautos der bisher beste Monat für diesen Antrieb in Europa und mit Blick auf das neue Lineup vieler Marken kann man davon ausgehen, dass wir 2026 ein starkes Wachstum in den Ländern sehen werden.

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14. April 2026 | Jetzt lesen →

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