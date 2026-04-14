Volkswagen zeigt den neuen VW ID.3 Neo vorab

Einen Tag vor der offiziellen Weltpremiere hat Volkswagen in sozialen Medien erstes Material veröffentlicht, welches die Serienversion des ganz neuen VW ID.3 Neo zeigt. Es handelt sich hier um das große Upgrade für den bekannten VW ID.3, das den Zusatz „Neo“ spendiert bekommt. Im Fokus steht ein frisches Design von VW.

Die ersten Konzeptbilder des VW ID.3 Neo gab es vor etwa einem Monat, hier ist das finale Design zu sehen, welches an einigen Stellen an den VW ID Polo erinnert, das ist also die neue Designsprache für die ID-Reihe. Technische Details hat VW im Beitrag nicht genannt, diese werden wir euch dann morgen entsprechend liefern.

Beim Heck des VW ID.3 Neo verändert sich übrigens gar nicht so viel, das sieht hier fast schon wie beim aktuellen VW ID.3 aus, aber die Front wurde ein weiteres Mal überarbeitet. Den neuen Innenraum sehen wir hier noch nicht und der VW ID.3 GTI, der bereits bestätigt wurde, ich auch noch nicht zu sehen (kommt auch später).