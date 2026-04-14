Mobilität

Volkswagen zeigt den neuen VW ID.3 Neo vorab

Autor-Bild
Von
Google News
|

Einen Tag vor der offiziellen Weltpremiere hat Volkswagen in sozialen Medien erstes Material veröffentlicht, welches die Serienversion des ganz neuen VW ID.3 Neo zeigt. Es handelt sich hier um das große Upgrade für den bekannten VW ID.3, das den Zusatz „Neo“ spendiert bekommt. Im Fokus steht ein frisches Design von VW.

Die ersten Konzeptbilder des VW ID.3 Neo gab es vor etwa einem Monat, hier ist das finale Design zu sehen, welches an einigen Stellen an den VW ID Polo erinnert, das ist also die neue Designsprache für die ID-Reihe. Technische Details hat VW im Beitrag nicht genannt, diese werden wir euch dann morgen entsprechend liefern.

Beim Heck des VW ID.3 Neo verändert sich übrigens gar nicht so viel, das sieht hier fast schon wie beim aktuellen VW ID.3 aus, aber die Front wurde ein weiteres Mal überarbeitet. Den neuen Innenraum sehen wir hier noch nicht und der VW ID.3 GTI, der bereits bestätigt wurde, ich auch noch nicht zu sehen (kommt auch später).

Volkswagen Vw Id Buzz Header

Volkswagen ist in den USA vorerst gescheitert

Volkswagen wollte vor ein paar Jahren in den USA mit Elektroautos durchstarten und setzte dabei vor allem auf den elektrischen…

13. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen zeigt den neuen VW ID.3 Neo vorab
Weitere Neuigkeiten
Hermes-Hammer bei Kleinanzeigen: Versandkosten halbiert
in Handel
Der SwitchBot Bot kommt jetzt wiederaufladbar
in Hardware
Klarmobil senkt Monatspreise bei flexiblen Telekom-Tarifen
in Tarife
Nissan zeigt den elektrischen Juke und nutzt ein „mutiges“ Design
in Mobilität
Digitale Ausweis-App des Staates: Neue Webseite erklärt das Projekt
in Gesellschaft
Huawei legt vor: Apple und Samsung im Rücklicht
in Smartphones
Deutschlandcard
DeutschlandCard beendet Betrieb bis November 2026
in Handel
Tesla verteilt großes Update für das Frühjahr 2026
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Das große Umdenken bei der Zukunft der Xbox
in Gaming
Apple iOS 26.5 legt Grundlage für Apple Maps mit Werbung
in Firmware und Updates