Odyssey, Dune und mehr: Das Kino schlägt zurück

Es waren keine leichten Jahre für die Kinobranche, denn die Pandemie stürzte sie in eine schwierige Phase. Kombiniert mit dem Boom der Streamingdienste kämpften viele um ihre Zukunft. Doch aktuell hat die Kinobranche jeden Grund zu feiern.

Ein erfolgreiches Kinojahr steht an

Wie Variety schreibt, steuern wir auf das erfolgreichste Jahr seit 2019 zu, dem Jahr vor der Pandemie. Man spricht zwar nur von Zahlen für den US-Markt, aber diese Zahlen können wir auch global beobachten. Und es hat vor allem einen Grund.

Aktuell kommen viele Filme ins Kino, die erfolgreich und gefragt sind, es ist ein sehr starkes Kinojahr. Und die ganz großen Blockbuster, wie Odyssey, Spider-Man, Dune oder ein neuer Avengers-Film, laufen erst noch an. Es wird ein Jahr, in dem viele Filme die Milliarde an der Kinokasse knacken werden. Das Thema ist sehr beliebt.

Im Gespräch mit Variety scherzte Richard Gelfond, CEO von IMAX, sogar, dass er aktuell Anrufe von Personen bekommt, mit denen er schon lange nicht mehr gesprochen hat, weil sie einen guten Sitz für Odyssey haben wollen. Ein gutes Ticket sei gefragter als ein Platz auf der Hochzeit von Taylor Swift (nur ein Witz).

Wendepunkt für die Kinobranche?

Doch die große Frage ist, ob es das Comeback des Kinos ist oder ob es einfach nur ein sehr starkes Jahr für Filme ist, die in der Pandemie nicht realisiert wurden. Man kann auch in anderen Branchen (wie Gaming) beobachten, dass es einen gewissen „Stau“ an neuen Inhalten gibt und da aktuell sehr viele neue Inhalte kommen.

Ich habe mich vor ein paar Jahren vom Kino distanziert, wobei ich den dritten Punkt auf der Liste nicht mehr ganz so eng sehe. Im Gegenteil, wir schauen sogar wieder mehr Filme, weil gewisse Serien zu sehr ausgereizt werden und offen enden.

Aktuell (mit zwei Kindern, darunter ein Neugeborenes) kann ich das Kinojahr so oder so nicht mitnehmen, aber auch ich habe gemerkt, dass 2026 erstmals wieder ein größeres Interesse da ist. Vielleicht schaue ich mir Odyssey sogar in einem IMAX-Kino an, das Finale von Dune steht aber definitiv auf meiner Kino-Liste.

Mal schauen, wie sich die Branche schlägt, wenn wieder weniger Blockbuster ins Kino kommen, denn ich befürchte, dass man dieses Hoch nicht nutzen und das Kino nicht attraktiver machen wird. Die Schwachstellen bleiben und man wird die aktuell guten Zahlen nicht für die nötigen Investitionen in die Zukunft nutzen.

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