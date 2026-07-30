Microsoft: Die „Super-App“ kommt noch dieses Jahr

Microsoft arbeitet aktuell an einer „Super-App“, so Satya Nadella diese Woche, und sie soll noch 2026 starten. Ziel sei es, dass man alle Funktionen rund um Copilot, den Chat, Coding, erste Agenten-Funktionen und mehr in einer App vereinen will.

Im dritten Quartal will Microsoft alle Dinge rund um KI in einer App vereinen, dies sei „ein großer Schritt in die Zukunft“ und der Chef von Microsoft hat verraten, dass es „bald“ weitere Details geben soll. Einen Zeitraum nannte Microsoft jedoch nicht.

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