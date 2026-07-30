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Xbox am Boden: Die Nachfrage bricht weiter ein

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Microsoft hat im Rahmen der Geschäftszahlen bestätigt, dass die Xbox-Hardware um 13 Prozent im letzten Quartal eingebrochen ist. Man nennt leider immer noch keine konkreten Verkaufszahlen, aber viele Einheiten dürfte man nicht verkaufen.

Die Xbox bricht seit Jahren ein, nach einem kurzen Hoch in der Pandemie, in der Konsolen sehr gefragt waren und die Chipkrise für eine Knappheit sorgte, die die Nachfrage ankurbelte, ging es kontinuierlich nach unten. Es gab nur ein Quartal mit Wachstum, aber da gab es einen heftigen Rabatt auf die Xbox zum Black Friday.

Die Xbox soll 2027 wieder wachsen

Trotz zahlreicher Bemühungen in den ersten Monaten nach ihrem Antritt konnte Asha Sharma, die neue Chefin der Xbox-Sparte, das Ruder also nicht wenden. Der angekündigte Radikalschlag ist aber auch erst wenige Wochen alt, so fair muss man sein. Und es wird zwar Exklusivspiele geben, noch sind diese aber nicht zu sehen.

Steigende Preise, ein Remake von Halo, welches man auch auf der PS5 zocken kann, die Xbox ist komplett am Boden. Satya Nadella hat aber betont, dass man 2027 wieder wachsen möchte und die Sparte daher gerade komplett umbaut.

Die Frage ist nur: Wird das Wachstum sein, welches nachhaltig ist oder wird das nur so wirken, weil man gerade sehr viel spart und sowieso kaum Hardware verkauft?

Diese Generation der Xbox kann man abhaken, ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie das Blatt im Wettstreit mit Sony und der PlayStation wenden kann. Der Fokus dürfte auf der neuen Generation liegen, diese ist dann sicher auch der letzte Versuch. Sollte diese Xbox auch scheitern, wird die Konsole keine Zukunft haben.

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